Prefeitura abre prazo para população elencar prioridades para construção do PPA de 2026/2029

A Secretaria de Finanças e Orçamentos lança, hoje (29), a consulta pública para elencar as prioridades de execução que vão nortear as ações do Plano Plurianual 2026/2029. O formulário, que traz opções e assuntos relacionados à obras estruturantes nas pastas de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança e Trânsito, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano, estará disposto no sitio da Prefeitura até a próxima terça-feira, dia 05 de agosto.

