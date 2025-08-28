Prefeitura abre Semana da Pátria na próxima terça-feira (02) com cerimônia na Praça Brasil Iniciando as comemorações da Semana do Sete de Setembro, ocorre, na próxima terça-feira (02), às 8h, na Praça Brasil, o rito oficial...

Iniciando as comemorações da Semana do Sete de Setembro, ocorre, na próxima terça-feira (02), às 8h, na Praça Brasil, o rito oficial com o acendimento da Pira pelos militares, seguido do hasteamento da Bandeira pelo prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, ao som do Hino Nacional executado pela Orquestra Municipal sob a regência do maestro Fabio André Ricardo. Organizado pela Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, o evento terá duração de aproximadamente 40 minutos e contará com a presença de diversas autoridades locais além do prefeito Cláudio Ferreira, entre elas a primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, o secretário de Educação, Carlos Alberto Pereira Júnior, o superintendente da Cultura e Juventude, Jeth Wilson, representantes do staff municipal, do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Também vão participar do momento cívico, alunos das Escolas Estaduais Militares Tiradentes e Dom Pedro II.

