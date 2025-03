Prefeitura abre votação para melhores desenhos infantis do Concurso Água Viva No sábado (22), Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano...

No sábado (22), Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, realizará uma programação especial com o Projeto Água Viva. Entre as ações, está a premiação de estudantes do Concurso de Pintura Água Viva realizado nas escolas municipais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa iniciativa que valoriza a criatividade das crianças e a importância da água!

Leia Mais em Momento MT: