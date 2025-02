Prefeitura acelera manutenções em escolas e mais de 90% já estão prontas

Momento MT |Do R7

A força-tarefa da Prefeitura de Cuiabá, unindo equipes de engenharia, educação e limpeza urbana, já concluiu a manutenção de 90% das escolas em situação crítica. Do total de 35 unidades em pior estado, 33 já foram atendidas, restando apenas duas, cujos serviços serão finalizados até sábado (8).

