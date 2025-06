Prefeitura acolhe criança que teria sido espancada pelos pais em Cuiabá As equipes da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Tutelar, agiram com rapidez e responsabilidade...

As equipes da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Tutelar, agiram com rapidez e responsabilidade diante de um grave caso de agressão contra uma criança de 1 ano. A vítima deu entrada no Pronto Atendimento Morada do Ouro com diversas lesões no rosto e no corpo. Diante da gravidade dos ferimentos, os profissionais acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Saiba mais sobre essa importante ação e o desdobramento do caso no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: