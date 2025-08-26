Prefeitura ajusta cronograma de coleta de lixo em bairros de Várzea Grande
Alterações trazem a coleta para o período noturno em localidades como Costa Verde e José Carlos Guimarães A Prefeitura de Várzea Grande anuncia mudanças no cronograma do serviço de coleta de lixo em diferentes regiões da cidade. O objetivo, segundo a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, o ajuste vem para garantir maior regularidade e eficiência na prestação do serviço.
Saiba mais sobre as mudanças e como elas impactarão a sua rotina no site do nosso parceiro Momento MT.
