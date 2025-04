Prefeitura alerta população sobre cuidados durante as fortes chuvas Equipes de várias secretarias estão monitorando área vulneráveis de Várzea Grande. A Defesa Civil Municipal está de plantão 24 horas... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 01h25 ) twitter

Equipes de várias secretarias estão monitorando área vulneráveis de Várzea Grande. A Defesa Civil Municipal está de plantão 24 horas e pode ser acionada pelo telefone (65) 98475-7112. Com a previsão de tempestades intensas nos próximos dias em Várzea Grande, as Secretarias Municipais de Viação, Obras e Urbanismo e Defesa Social reforçam as orientações para que a população adote medidas preventivas e saiba como agir em situações de emergência.

Saiba mais sobre as orientações e cuidados necessários acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

