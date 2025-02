Prefeitura alerta que desconto no Alvará 2025 termina dia 24 de fevereiro O desconto de 10% é um incentivo para que os empresários regularizem suas atividades sem pesar tanto no bolso Se existe uma oportunidade... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h26 ) twitter

O desconto de 10% é um incentivo para que os empresários regularizem suas atividades sem pesar tanto no bolso. Se existe uma oportunidade que o empresário de Várzea Grande não pode perder, é a de garantir 10% de desconto no pagamento do Alvará de Localização e Funcionamento 2025. Mas atenção: o prazo final é segunda-feira, 24 de fevereiro. Depois disso, o desconto acaba.

Não perca essa chance!

