Prefeitura amplia atendimentos na zona rural e no Jardim Glória Durante a programação, os moradores poderão atualizar cartão de vacinação, realizar testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Durante a programação, os moradores poderão atualizar cartão de vacinação, realizar testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, fazer exames preventivos (CCO), receber atendimento odontológico e participar da pesagem obrigatória do programa Bolsa Família. Amanhã, sábado (23), serão realizadas duas ações de saúde com uma série de serviços gratuitos voltados à população. A equipe da unidade de saúde do Limpo Grande estará na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Bianka Lorena da Rocha Capilé’, localizada na comunidade Sadia 3, zona rural do Município, das 8h às 15h, sem pausa para o almoço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

7ª Zona Eleitoral realiza Mutirão da Justiça Eleitoral – Biometria 100% em Diamantino

Comissão discute como proteger idosos do superendividamento

Veículos leiloados pela Semob poderão ser visitados até o dia 25