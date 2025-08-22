Prefeitura amplia atendimentos na zona rural e no Jardim Glória
Durante a programação, os moradores poderão atualizar cartão de vacinação, realizar testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, fazer exames preventivos (CCO), receber atendimento odontológico e participar da pesagem obrigatória do programa Bolsa Família. Amanhã, sábado (23), serão realizadas duas ações de saúde com uma série de serviços gratuitos voltados à população. A equipe da unidade de saúde do Limpo Grande estará na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Bianka Lorena da Rocha Capilé’, localizada na comunidade Sadia 3, zona rural do Município, das 8h às 15h, sem pausa para o almoço.
