Prefeitura amplia equipes de tapa-buraco, drenagem e limpeza de bueiros

Para garantir mais agilidade na execução dos serviços de tapa-buraco, drenagem, pavimentação, além da limpeza e desobstrução de bocas de lobo, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, ampliou o número de equipes dedicadas às ações de manutenção viária na capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as melhorias na infraestrutura da cidade!

