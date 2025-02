Momento MT |Do R7

Prefeitura analisa pedido de RGA para os servidores municipais Sinsems também solicitou, além da revisão nos vencimentos, aumento no vale-alimentação O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais...

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (Sinsems) solicitou um índice de 9% de revisão geral anual (RGA) e a elevação do vale-alimentação, que hoje é de R$ 500, para R$ 750. O pedido foi oficializado na manhã desta quinta-feira (30 de janeiro), quando o prefeito, Alei Fernandes, a primeira-dama, Mara Fernandes; o vice-prefeito, Acacio Ambrosini; o secretário de Administração, Bruno Delgado, e demais integrantes da Administração Municipal recepcionaram o presidente do Sinsems, Leocir Faccio, demais representantes do Sinsems e vereadores para falar sobre a remuneração dos servidores.

