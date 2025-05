Prefeitura antecipa entrega do Plano Plurianual à Câmara de Vereadores Entre as prioridades da gestão Flávia-Tião estão importantes investimentos pleiteados pela população há anos: a nova rodoviária, o... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 21h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h24 ) twitter

Entre as prioridades da gestão Flávia-Tião estão importantes investimentos pleiteados pela população há anos: a nova rodoviária, o concurso público e a concessão privada do DAE. A Prefeitura de Várzea Grande entregou, na manhã desta quarta-feira (14), o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA). A entrega foi feita pela prefeita Flávia Moretti e vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – ao presidente da Câmara Municipal, Wanderley Cerqueira (MDB).

