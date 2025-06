Prefeitura antecipa pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores municipais

Momento MT |Do R7

Mantendo o comprometimento com os servidores públicos municipais, a Prefeitura de Rondonópolis efetuou o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira (18). Os valores devem estar disponíveis, conforme a Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Inovação, ao longo do dia para todos os trabalhadores.

