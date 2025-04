Prefeitura anuncia reforma completa da EMEB Manoel Corrêa de Almeida Escola vai receber investimentos de quase R$ 2 milhões dentro do programa de redimensionamento realizado em parceria com a Seduc/MT... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escola vai receber investimentos de quase R$ 2 milhões dentro do programa de redimensionamento realizado em parceria com a Seduc/MT Com estrutura envelhecida e suscetível à problemas, devido ao período de chuvas, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Manoel Corrêa de Almeida’, do bairro Alameda vai receber obras de reforma e revitalização. O anúncio foi feito essa semana pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil cumpre mandados contra associação criminosa atuante na extração ilegal de madeira

Polícia Civil prende condenado por estupro e aborto com consentimento da gestante

Investigação policial culmina na prisão de traficante e apreensão de 18 tabletes de maconha