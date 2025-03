Prefeitura apoia campanha do Dia Mundial do Rim com disponibilização de exames O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h07 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional de Mato Grosso, Dr Luiz Gonzaga de Figueiredo, e o secretário adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador, Dr. Eduardo Andraus Filho, para discutir as ações em alusão ao Dia Mundial do Rim, comemorado nesta quinta-feira (13). Durante a reunião, foram destacadas as iniciativas voltadas à conscientização sobre a saúde renal e a prevenção de doenças crônicas.

