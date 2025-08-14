Prefeitura apreende mercadorias com ambulantes irregulares no Centro A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), realizou, na tarde desta quarta-feira (13), a apreensão...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), realizou, na tarde desta quarta-feira (13), a apreensão de mercadorias de ambulantes que ocupavam irregularmente calçadas na região central da capital. A ação, pontual e de caráter excepcional, ocorreu na Avenida Isaac Póvoas, como parte do trabalho de fiscalização contínua para garantir a livre circulação de pedestres.

