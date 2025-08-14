Prefeitura apresenta à população orçamento de Várzea Grande em 2026 A Prefeitura de Várzea Grande, na manhã desta quinta-feira (14.08), apresentou em audiência pública os projetos de lei de diretrizes... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h58 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande, na manhã desta quinta-feira (14.08), apresentou em audiência pública os projetos de lei de diretrizes orçamentária (PLDO) e projeto de lei orçamentária anual (PLOA) para o ano de 2026. O orçamento municipal para o próximo ano está previsto em R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos). Conforme a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para o próximo exercício fiscal.

