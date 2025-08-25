Prefeitura apresenta diretrizes orçamentárias e metas da gestão em audiência pública
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, realizou na manhã desta segunda-feira (25), audiência pública para debater com a comunidade o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) 2026/2029. A apresentação das diretrizes orçamentárias e metas foi feita pela secretária Municipal de Fazenda, Rane Curto. A audiência ocorreu no auditório do Paço Municipal e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais do Município.
Para mais detalhes sobre as diretrizes orçamentárias e as metas da gestão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
