Prefeitura apresenta rotas alternativas durante bloqueio na trincheira da Avenida da FEB

O bloqueio será realizado entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos. A partir de amanhã (29), a Avenida da FEB estará interditada no trecho que corresponde à trincheira do aeroporto para a execução de mais uma etapa das obras do BRT, conduzidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as rotas alternativas e orientações para motoristas!

