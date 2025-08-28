Prefeitura apresenta rotas alternativas durante bloqueio na trincheira da Avenida da FEB
O bloqueio será realizado entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos A partir...
O bloqueio será realizado entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos. A partir de amanhã (29), a Avenida da FEB estará interditada no trecho que corresponde à trincheira do aeroporto para a execução de mais uma etapa das obras do BRT, conduzidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso.
