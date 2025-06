Prefeitura assina convênio de quase R$ 600 mil com a Apor para fortalecimento dos serviços oncológicos O prefeito Cláudio Ferreira assinou nesta segunda-feira (30) um convênio com a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis...

O prefeito Cláudio Ferreira assinou nesta segunda-feira (30) um convênio com a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), destinando o valor de R$ 599.999,28 para a entidade. A assinatura ocorreu na sala de reuniões do gabinete do prefeito, no Paço Municipal, justamente no dia em que a instituição celebra seus 16 anos de atuação na cidade.

