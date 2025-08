Momento MT |Do R7

Prefeitura assina quatro termos de colaboração com entidades sociais de Sorriso Na manhã desta segunda-feira (04), o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, assinou quatro termos de colaboração com instituições que...

Na manhã desta segunda-feira (04), o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, assinou quatro termos de colaboração com instituições que atuam na área da assistência social e da proteção à infância e adolescência, totalizando mais de R$ 3,1 milhões. Os termos foram firmados por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre essas importantes colaborações!

Leia Mais em Momento MT: