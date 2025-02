Prefeitura, associações e patrocinadores reafirmam o compromisso com o esporte A Secretaria Municipal de Esporte Lazer, os representantes das associações esportivas e dos patrocinadores, Sicredi Ouro Verde e Eletromóveis... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria Municipal de Esporte Lazer, os representantes das associações esportivas e dos patrocinadores, Sicredi Ouro Verde e Eletromóveis Martinello, assinaram o termo de parceria para a realização das Escolinhas Esportivas do Programa Viva Lucas. A assinatura fazia parte da programação do Dia “D”, realizado no último sábado (22), no Estádio Municipal Passo das Emas e que contou também com a participação de professores, atletas, pais e vereadores.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa que transforma a vida de crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

DataSenado realiza pesquisa de opinião sobre legalização de jogos e cassinos

Votação do Orçamento 2025 é agendada para depois do Carnaval

PM apreende armas e prende homem suspeito de ameaçar esposa de morte