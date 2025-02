Prefeitura atesta que ofereceu todo o suporte ao jogo entre União e Vasco no Estádio Lutero Lopes A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte, vem a público esclarecer a informação presente na nota oficial... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h26 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte, vem a público esclarecer a informação presente na nota oficial emitida pelo União Esporte Clube, na qual afirma que "toda a diretoria buscou apoio para a manutenção do jogo [entre União e Vasco] em Rondonópolis, inclusive tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva". Nisso, assegura que, até a presente data, não há registro de qualquer solicitação formal ou informal direcionada à Secretaria referente ao evento e à solicitação de apoio por parte do clube. Conforme determina a legislação municipal, qualquer pleito relacionado à captação de recursos ou apoio institucional deve ser formalmente submetido à Secretaria, respeitando os trâmites administrativos e os princípios da legalidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública.

