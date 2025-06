Prefeitura atualiza calendário de licitações

Confira a lista de processos licitatórios agendadas para os próximos dias. Todos os detalhes destes, assim como de outros certames, podem ser conferidos no Portal Transparência, no site da Prefeitura. Os processos licitatórios presenciais ocorrem no próprio departamento, que funciona no Paço Municipal. Já na modalidade “pregão eletrônico”, o processo é conduzido remotamente.

Para mais informações e detalhes sobre as licitações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: