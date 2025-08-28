Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura atualiza lista de licitações

Todos os dados estão disponíveis no Portal Transparência A Prefeitura de Sorriso atualiza as licitações que serão realizados nesta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Todos os dados estão disponíveis no Portal Transparência

A Prefeitura de Sorriso atualiza as licitações que serão realizados nesta sexta-feira (29 de agosto). Todos os processos já estão publicados e devidamente detalhados no Portal Transparência, no site da Prefeitura. Os processos licitatórios presenciais ocorrem no próprio departamento, que funciona no Paço Municipal. Já na modalidade “pregão eletrônico”, o processo é conduzido remotamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.