Prefeitura avalia adesão ao mercado livre de energia elétrica O secretário municipal de Economia, Marcelo Bussiki, recebeu, nesta semana, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Planejamento... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 )

O secretário municipal de Economia, Marcelo Bussiki, recebeu, nesta semana, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para discutir a possibilidade de a Prefeitura de Cuiabá aderir ao mercado livre de energia. Isso permitiria, por exemplo, que as unidades consumidoras do município contratassem energia diretamente com geradores e comercializadores, eliminando a dependência exclusiva de uma concessionária. Um estudo técnico já está sendo conduzido pela Prefeitura. Caso a viabilidade seja confirmada, será lançada uma licitação para contratação de uma empresa privada para fornecimento do serviço. Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sancionado reajuste salarial de servidores do Executivo

