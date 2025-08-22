Prefeitura avança com obras de acessibilidade em vias de grande fluxo em Várzea Grande A atual gestão tem o compromisso de oferecer infraestrutura adequada, garantindo que todos possam se deslocar com segurança e autonomia... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A atual gestão tem o compromisso de oferecer infraestrutura adequada, garantindo que todos possam se deslocar com segurança e autonomia. A Secretaria de Viação e Obras deu continuidade, nesta semana, à construção de rampas de acessibilidade em vias estratégicas do Município. Após concluir sete pontos de intervenção na Avenida Arthur Bernardes, as equipes atuam agora na Avenida Prefeito Murilo Domingos (antiga Avenida 31 de Março), onde serão executados cinco pontos de acessibilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre acessibilidade em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende homem que matou irmão e tentou contra a vida do outro em Cotriguaçu

Avallone destaca importância da prorrogação do Proalmat até 2032

Projeto Psicanálise da Criança na Educação promove reflexão sobre vínculos e aprendizagem em Sorriso