Prefeitura busca solução para evitar fechamento de escola filantrópica

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, esteve na noite de segunda-feira (10) na Escola Filantrópica Irmão Praeiro, localizada no bairro Jardim Vitória, para discutir a renovação do convênio entre a Prefeitura e a instituição. A unidade, que atende 120 crianças na educação infantil (3 a 5 anos) e estudantes do ensino fundamental (6 a 11 anos), enfrenta o risco de fechamento, e a gestão municipal busca alternativas para mantê-la em funcionamento.

