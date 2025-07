Prefeitura capacita servidores em odontologia para pacientes oncológicos

Momento MT |Do R7

A campanha Julho Verde ganhou mais uma importante ação em Cuiabá com a realização de uma capacitação voltada aos profissionais da rede municipal de saúde bucal, nesta quinta-feira (16). O evento, realizado durante todo o dia no auditório da UNIC Beira Rio, tem como foco principal qualificar os servidores para o atendimento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

