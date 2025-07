Prefeitura concede desconto de até 100% nos juros e multas em mutirão de renegociação fiscal

O Mutirão de Renegociação Fiscal da Prefeitura de Sinop já está disponível e segue até o dia 14 de agosto. A ação, realizada pela Procuradoria Geral da Prefeitura em conjunto com a Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) e prevê, por meio da Lei 223/2025 desconto entre 20% e 100% e parcelamento em até 36 vezes dos débitos existentes até 2024. Todo contribuinte que possui débitos com o município, seja de taxas emitidas, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), multas de trânsito, poderão participar do mutirão e aproveitar as vantagens oferecidas pelo município.

