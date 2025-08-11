Prefeitura conclama moradores a denunciarem quem põe fogo em terrenos Com a chegada do período de estiagem no município, a Prefeitura de Rondonópolis vem atuando para evitar as queimadas urbanas. Nesse...

Com a chegada do período de estiagem no município, a Prefeitura de Rondonópolis vem atuando para evitar as queimadas urbanas. Nesse tempo seco, basta um descuido para o fogo começar sobre áreas com vegetação. Como forma de reprimir esse crime ambiental, o poder público pede para que as pessoas possam denunciar quem puser fogo nos terrenos.

