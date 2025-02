Prefeitura conclui obra e libera trânsito na rua Campo Grande A Prefeitura liberou na manhã desta segunda-feira (27) o tráfego de veículos na rua Campo Grande, cruzamento com a avenida Florianópolis... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h27 ) twitter

A Prefeitura liberou na manhã desta segunda-feira (27) o tráfego de veículos na rua Campo Grande, cruzamento com a avenida Florianópolis, no bairro Jardim América. O local estava interditado desde o dia 18 de janeiro para que obras de reparo da galeria de água e da rede de abastecimento fossem concluídas. Nesta manhã, o prefeito Cláudio Ferreira, acompanhado do diretor geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Victor Vitorino, esteve no local verificando a conclusão da obra e liberação do trânsito.

