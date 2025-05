Prefeitura confirma desfile cívico-militar e mantém apresentações na Couto Magalhães Evento integra as comemorações pelo aniversário da cidade e contará com a participação de escolas, entidades, forças de segurança... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h06 ) twitter

Evento integra as comemorações pelo aniversário da cidade e contará com a participação de escolas, entidades, forças de segurança, secretarias municipais e fanfarras. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, confirmaram a realização do tradicional desfile cívico-militar em comemoração aos 158 anos da cidade. Mesmo sendo tradicional e esperado todos os anos, a edição 2025 vem com novidades: As apresentações terão como palco a Avenida Couto Magalhães, porém, o palanque oficial das autoridades será instalado em frente à esquina com a rua Tenente Cipriano.

