Prefeitura convida a população a participar de audiência pública para elaboração do Plano Municipal de Saúde
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, na próxima quinta-feira (21), uma audiência pública para debater o Plano Municipal de Saúde. Toda a população está convidada a participar. A audiência terá início às 19h e será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis.
