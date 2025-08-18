Logo R7.com
Prefeitura convida a população a participar de audiência pública para elaboração do Plano Municipal de Saúde

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, na próxima quinta-feira (21), uma audiência pública para debater o Plano Municipal de Saúde. Toda a população está convidada a participar. A audiência terá início às 19h e será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis.

