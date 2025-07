Prefeitura convida população para audiência pública da LOA e da LDO A participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo. Esse será o primeiro orçamento municipal elaborado... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo. Esse será o primeiro orçamento municipal elaborado pela atual gestão. A Prefeitura de Várzea Grande publicou, hoje (28), o edital de convocação de audiência pública para apresentar a Lei Orçamentária (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano de 2026. A audiência será realizada no dia 14 de agosto, no plenário da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Primeira-dama e presidente da Câmara retornam de missão voltada à inclusão e ao terceiro setor

Equipe do SAE/CTA leva orientação e testagens rápidas a colaboradores dos Correios

Sorriso se prepara para receber os Jogos Escolares Mato-grossenses