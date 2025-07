Prefeitura convida população para audiência pública de prestação de contas

Momento MT |Do R7

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis convida a população em geral para participar da Audiência Pública para prestação de contas, referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2025 a ser realizada no dia 1º de agosto às 19 horas na Câmara Municipal de Rondonópolis.

