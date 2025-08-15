Prefeitura convoca 48 candidatos aprovados em processo seletivo da Educação A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta sexta-feira (15) a 49ª convocação de candidatos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta sexta-feira (15) a 49ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME para contratos temporários e formação de cadastro de reserva. O certame foi originalmente publicado na Gazeta Municipal nº 937, de 27 de agosto de 2024, e visa a contratação de profissionais para atuação nas unidades educacionais da rede municipal no ano letivo de 2025.

