Prefeitura coordena operação e reforça policiamento na região central

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, deflagrou nesta quinta-feira (15) a operação “Cuiabá Segura”, que reforça a presença policial no Centro Histórico da capital. A ação garantiu quatro horas seguidas de patrulhamento ostensivo, ampliando a sensação de segurança para comerciantes, trabalhadores, pedestres e visitantes, especialmente diante do aumento no movimento ocasionado pelo feriado em Várzea Grande.

