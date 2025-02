Momento MT |Do R7

Prefeitura cria canal de denúncias e sugestões para o Mercado do Porto A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED) abriu um canal...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED) abriu um canal para ouvir a opinião das pessoas, tanto com sugestões como denúncias, refentes ao Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto.

Saiba mais sobre como participar e contribuir para a melhoria do Mercado do Porto consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: