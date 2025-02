Prefeitura cria Comitê de Crise para enfrentar colapso no abastecimento de água União de esforços tem como prioridade restabelecer fornecimento o mais rápido possível à população Diante dos recentes problemas que... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

União de esforços tem como prioridade restabelecer fornecimento o mais rápido possível à população Diante dos recentes problemas que levaram ao colapso no abastecimento de água em toda a cidade, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), determinou a criação de um Comitê de Crise para solucionar os transtornos e unir esforços de todas as secretarias municipais. A reunião ocorreu na tarde desta sexta-feira, 7, e foi presidida pelo secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto de Araújo e acompanhada pelo vice-prefeito, Tião da Zaeli.

Para mais detalhes sobre as medidas emergenciais e a atuação do comitê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá convoca 386 candidatos aprovados para diversos cargos na rede municipal de ensino

PF combate o crime de moeda falsa em Minas Gerais

Secretarias se unem para solução efetiva contra alagamentos nos bairros Construmat e Alameda