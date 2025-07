Prefeitura dá início em obra de instalação de rede elétrica no Alfredo de Castro 3 Como prometido pelo prefeito Claudio Ferreira, a Prefeitura de Rondonópolis deu início à obra de extensão da rede de energia elétrica... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 21h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h36 ) twitter

Como prometido pelo prefeito Claudio Ferreira, a Prefeitura de Rondonópolis deu início à obra de extensão da rede de energia elétrica e de implantação da iluminação pública no bairro Alfredo de Castro 3. A assinatura da ordem de serviço para a execução do projeto foi realizada no final deste mês de junho.

