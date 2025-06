Prefeitura dará suporte logístico em show internacional na Arena Pantanal

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá atuará no suporte logístico ao show internacional da banda Guns N’ Roses, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). O evento será realizado no dia 31 de outubro, com previsão de lotação máxima da Arena Pantanal, que possui capacidade para 40 mil pessoas.

