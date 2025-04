Prefeitura de Colíder realiza 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa No dia 23 de maio, a Prefeitura de Colíder, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove a 4ª Conferência Municipal... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h41 ) twitter

No dia 23 de maio, a Prefeitura de Colíder, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento acontecerá no Centro de Eventos Renan Dimuriez, das 7h às 17h. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento e como ele pode impactar a vida da população idosa. Leia Mais em Momento MT: ALMT homenageia Polícia Civil em sessão especial

