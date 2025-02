Prefeitura de Cuiabá abre inscrições para cursos gratuitos de música A partir desta sexta-feira (24), estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela Escola Municipal de Música, iniciativa... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h08 ) twitter

A partir desta sexta-feira (24), estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela Escola Municipal de Música, iniciativa da Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Os interessados em aprender a tocar instrumentos musicais têm até o dia 1º de fevereiro para se inscrever. Os cursos, destinados a pessoas com mais de 08 anos para turma de Flauta Doce e demais instrumentos a partir de 10 anos de idade, começam no dia 10 de fevereiro e serão ministrados por professores qualificados na sede da Secretaria Municipal de Cultura. Não perca essa chance de aprimorar suas habilidades musicais! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Presidente do CRECI-MT nega assédio moral e acredita que funcionária esteja sendo usada politicamente

