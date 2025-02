Prefeitura de Cuiabá abre processo seletivo simplificado para contratação temporária

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu nesta quinta-feira (30), Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais destinados às Unidades Básicas de Saúde do município. As vagas disponíveis são para médicos, técnicos de enfermagem e vigilantes. As inscrições estarão abertas a partir das 7h da próxima sexta-feira (31), e poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 07 de fevereiro.

