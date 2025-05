Prefeitura de Cuiabá abre seleção de voluntários para o Festival Paralímpico Loterias Caixa

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEsp), está com inscrições abertas para o programa de voluntários que irá atuar no Festival Paralímpico Loterias Caixa, um dos eventos mais importantes do calendário nacional voltado ao esporte inclusivo. A ação, idealizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), será realizada no dia 14 de junho, na capital mato-grossense.

