Prefeitura de Cuiabá adere ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico do TCE-MT Crédito: Rennan Oliveira/Prefeitura de Cuiabá Assinatura do documento ocorreu durante evento de apresentação do balanço dos primeiros...

Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share