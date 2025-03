Prefeitura de Cuiabá anuncia medidas para reordenar e valorizar o Shopping Orla O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu nesta semana com permissionários do Shopping Orla, localizado no bairro Porto, para discutir...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu nesta semana com permissionários do Shopping Orla, localizado no bairro Porto, para discutir o reordenamento, estratégias de integração dos espaços e a promoção de melhorias no local. A reunião contou com a presença do secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTUR), Fernando Medeiros, responsável pela administração do espaço, da secretária Municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, do procurador-geral do Município de Cuiabá, Luiz Antônio Araújo Júnior, e da vereadora Michelly Alencar.

Saiba mais sobre as medidas que prometem transformar o Shopping Orla consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: