Prefeitura de Cuiabá apoia a 2ª Corrida Cultural São Gonçalo Beira Rio

A Prefeitura de Cuiabá é parceira da 2ª Corrida Cultural São Gonçalo Beira Rio, evento esportivo que será realizado no próximo dia 9 de março de 2025 (domingo), na tradicional comunidade São Gonçalo Beira Rio. A competição contará com duas modalidades: corrida de 5 km e caminhada de 3 km, reunindo atletas amadores e profissionais, tanto do público feminino quanto masculino.

