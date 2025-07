Prefeitura de Cuiabá apresenta balanço de seis meses de gestão ao TCE-MT

A Prefeitura de Cuiabá apresentará, nesta quarta-feira (9), um balanço das principais ações desenvolvidas nos primeiros seis meses da atual gestão, período marcado pela vigência do Decreto de Calamidade Financeira. A apresentação será realizada às 9h, no auditório da Escola Superior de Contas, sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: